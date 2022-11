FW-EN: Flächenbrand

Ennepetal (ots) - Am 13.11.2022 um 16:17 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer unbekannten Rauchentwicklung in die Kolkstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch von der Feuertonne eines Anwohners stammte. Daher mussten die Einsatzkräfte nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 16:58 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

