Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 11.11.22 wurde die Feuerwehr Ennepetal viermal alarmiert. Um 13:30 Uhr wurde ein brennender PKW am Haus Ennepetal gemeldet. Vor Ort stellten die 6 Einsatzkräfte der Hauptwache lediglich eine defekte Kühlwasserleitung fest. Daher musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 13:47 Uhr. Von da aus ging es direkt weiter mit einer Betriebsmittelspur auf der Milsper Straße, der Voerder Straße und der Gasstraße. Hier wurden Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen mit der Beseitigung beauftragt. Um 18:41 Uhr war es ein Heimrauchmelder in der Südstraße der die Feuerwehr zum Einsatz gerufen hat. Hierbei handelte es sich um einen Fehlalarm, daher konnten die 14 Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Milspe Altenvoerde den Einsatz zügig um 18:53 Uhr beenden. Der letzte Einsatz war um 23:33 in der Fuhrstraße, hier wurde eine medizinische Erstversorgung durchgeführt und die Patientin an den Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete um 23:50 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell