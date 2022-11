FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Dienstag den 8.11.22 wurde die Feuerwehr Ennepetal zweimal alarmiert. Um 10:22 Uhr lautete das Stichwort First Responder im Ortsteil Homberge. Hier wurde ein Patient medizinisch Erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 11:15 Uhr. um 16:10 alarmierte eine automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes im Ortsteil Oelkinghausen die Feuerwehr. Der Betriebsbereich ...

