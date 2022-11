Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 02.11.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal viermal alarmiert. Um 8:53 Uhr alarmierte eine Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes im Ortsteil Oelkinghausen. Nach Erkundung im Objekt waren es Handwerkerarbeiten die die Anlage ausgelöst haben. Der Einsatz der 9 Einsatzkräfte der Hauptwache wurde um 9:23 Uhr beendet. Weiter ging es um 9:54 Uhr in den Ortsteil Homberge. Hier wurde eine medizinische Erstversorgung durchgeführt, die Patientin wurde an den Rettungsdienst übergeben und zum Rettungswagen transportiert. Um 20:57 Uhr brannte ein Mülleimer am Bahnhof Ennepetal, dieser wurde mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der letzte Einsatz des Tages war wieder eine medizinische Erstversorgung um 21:38 Uhr im Ortsteil Milspe. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz endete um 22:19 Uhr.

