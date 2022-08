Polizei Aachen

POL-AC: Polizeibeamter schießt auf Pkw

Viersen/Mönchengladbach/Aachen (ots)

Im Rahmen eines Zugriffs auf einen Pkw in der Theodor-Frings-Allee in Viersen, ist es gestern Nachmittag gegen 14 Uhr zu einer Schussabgabe durch einen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mönchengladbach gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte der Fahrer vor der Polizei zu flüchten und fuhr dabei auf einen der Beamten zu. Dieser zog die Dienstwaffe und gab einen Schuss auf den Reifen des Wagens ab. Der Anlass der Fahrzeugkontrolle ist ein Betäubungsgmittelverfahren gegen mehrere Beschuldigte, welches in Mönchengladbach geführt wird.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zu den Umständen der Schussabgabe nun durch das Polizeipräsidium Aachen geführt. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell