POL-UN: Fröndenberg - Falsche Polizisten mit Waffen stoppen Lkw-Fahrer und rauben ihn aus - Zeugen gesucht

Schwerte/Werne/Unna (ots) - Die Polizei hat am zurückliegenden Wochenende drei Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol in Schwerte, Werne und Unna aufgenommen. Die Bilanz: drei Verletzte. In Schwerte kam es am Samstag (24.09.2022) gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger ...

