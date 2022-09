POL-UN: Bönen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerte (ots) - Unter einem betrügerischen Vorwand haben sich Trickdiebinnen am Donnerstagmittag (22.09.2022) Zutritt zur Wohnung einer gutmütigen Schwerter Seniorin verschafft und ihren Schmuck entwendet. Gegen 13.15 Uhr sprach eine Täterin die ältere Dame im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Sauerlandstraße an und fragte sie, ob sie ihre Toilette ...

mehr