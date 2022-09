POL-UN: Kamen - Alkoholisierter Mann bespuckt Rettungsdienst und landet im Polizeigewahrsam

Bergkamen (ots) - Polizei und Mitglieder des Projektes "Senioren helfen Senioren" klären am Donnerstag (22.09.2022) in Bergkamen über Präventionsmaßnahmen auf. Die Aktion richtet sich vorwiegend an ältere Menschen, um sie gezielt davor zu schützen, Opfer von Straftaten zu werden. Mitarbeiter des polizeilichen Sachgebietes Kriminalprävention/Opferschutz, der Bezirksdienst der Polizei sowie die ehrenamtlichen ...

mehr