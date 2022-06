Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Polizei warnt davor, Wertsachen zurückzulassen

Michelstadt (ots)

Zwanzig Minuten haben ausgereicht, um eine zurückgelassene Handtasche aus einem Auto zu stehlen. Diebe nahmen am Mittwoch (08.06.) die Gelegenheit in der Mossauer Straße auf dem Parkplatz am Friedwald wahr. Um an die Handtasche mit Papieren und Geldbeutel zu gelangen, wurde zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr eine Scheibe des geparkten schwarzen BMW eingeschlagen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei wiederholt davor, Wertsachen im Auto zurückzulassen. Auch vermeintliche Verstecke, wie etwa der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese Verstecke ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Wagen gestohlen werden.

