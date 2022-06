POL-DADI: Schaafheim: Alleinunfall mit Verletztem und nicht mehr fahrbereitem Fahrzeug

Darmstadt (ots) - Bereits am Samstag, 04.06.2022, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 12:00 Uhr, ereignete sich in der Franklinstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen geparkten blauen VW Golf an der linken Fahrzeugfront. ...

mehr