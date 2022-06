Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Kind durch Unfall schwer verletzt

Viernheim (ots)

Am Mittwoch (08.06.) kam es gegen 17:30 Uhr in Viernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein 10-jähriges Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf der Kühnerstraße unterwegs und wollte von dort aus die Kirschenstraße überqueren, auf der eine 29-jährige Autofahrerin entlangfuhr. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Kind so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sowohl das Kind, als auch die Autofahrerin stammen aus dem Kreis Bergstraße. Sachschaden war nur in geringfügigem Umfang entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell