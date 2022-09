POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann mit Messer?

Schwerte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind auf einem Fahrrad in Schwerte sucht die Polizei den beteiligten Busfahrer. Der Elfjährige befuhr am Mittwoch (14.09.2022) gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Bethunestraße in Richtung Wittekindstraße. Als er die Freiherr-vom-Stein-Straße überquerte, wurde er von einem Bus berührt und stürzte. Der Fahrer ...

mehr