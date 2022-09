Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einladung zum Pressetermin: Kreispolizeibehörde Unna richtet Polizeilandesmeisterschaften im Crosslauf aus

Unna (ots)

Unter der Schirmherrschaft von Herrn Herbert Reul, Minister des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, richtet die Kreispolizeibehörde Unna in Zusammenarbeit mit dem Polizeisportverein Unna am Mittwoch (21.09.2022) die Polizeilandesmeisterschaften im Crosslauf aus.

Etwa 100 Polizeiangehörige aus ganz NRW nehmen an diesem Wettbewerb auf dem Sportplatz an der Sonnenschule, Karlstraße 15a in Unna-Massen, teil. Interessierte Medien sind ab 9.45 Uhr herzlich eingeladen, ohne vorherige Anmeldung über die Veranstaltung vor Ort zu berichten.

