Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211222-2: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Polizisten ordnen nach Drogentest Blutprobe an

Am Dienstagmittag (21. Dezember) ist ein Autofahrer (38) bei einem Alleinunfall in Kerpen-Blatzheim leicht verletzt worden. Nachdem er noch am Unfallort von Rettungskräften behandelt worden war, führten Polizisten bei dem 38-Jährigen einen Drogentest durch, der ein positives Ergebnis auf Amphetamin zeigte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die wenig später von einem Arzt entnommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der Renault-Fahrer gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 264 in Richtung Bergheim unterwegs. Zwischen den Kreisverkehren an der B477 und der K17 soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und daraufhin gegengelenkt haben. Dabei habe er nach eigener Aussage die Kontrolle über sein Auto verloren, das sich dann überschlug.

Polizisten ließen den Unfallwagen abschleppen. Der 38-Jährige muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell