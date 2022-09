Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Busfahrer nach Verkehrsunfall mit Kind auf Fahrrad

Schwerte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind auf einem Fahrrad in Schwerte sucht die Polizei den beteiligten Busfahrer.

Der Elfjährige befuhr am Mittwoch (14.09.2022) gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Bethunestraße in Richtung Wittekindstraße. Als er die Freiherr-vom-Stein-Straße überquerte, wurde er von einem Bus berührt und stürzte. Der Fahrer hielt an, stieg aus, kümmerte sich um den Jungen und bot ihm an, den Rettungsdienst oder die Polizei zu rufen. Das lehnte das Kind aber zunächst ab.

Am Abend spürte der Elfjährige dann allerdings doch Schmerzen, weshalb er in Begleitung eines Familienmitgliedes ein Krankenhaus aufsuchte und am nächsten Morgen bei der Polizei den Verkehrsunfall meldete.

Bisherige Ermittlungen haben nicht zur Identität des Busfahrers geführt. Dieser wird gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

