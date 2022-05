POL-MG: Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick

Mönchengladbach (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, 5. Mai, zwischen 8 und 15 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Broicher Straße in Rheindahlen verschafft. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Dort durchwühlten sie offensichtlich mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein elektronisches Gerät. Die ...

