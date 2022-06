POL-NB: Einladung zu Drachenbootmeisterschaften am Neubrandenburger Reitbahnsee

Neustrelitz (ots) - Am Morgen des 01.06.2022 kam aufgrund einer Androhung einer Gewalttat an einer Neustrelitzer Schule zu einem Polizeieinsatz. Die Schulleitung informierte am 31.05.2022 die Polizei in Neustrelitz, da auf einer Toilette der Schule ein Schriftzug entdeckt wurde, mit dem der/ die Verfasser*in eine Gewalttat für en heutigen 01.06.2022 androhte. (siehe Pressemitteilung: https://bit.ly/3m0THwH ) Schulleitung ...

mehr