POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 27 bei Tützpatz

Mirow (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in 17252 Mirow vermehrt Diebstähle von Bargeld beim Campen. In einem weiteren Fall brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Am 28.05.2022 nahmen die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz gleich drei Strafanzeigen zum Nachteil von Campern auf. Auf einem Campingplatz am Mirower See verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt ...

mehr