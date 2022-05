Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: In mehreren Fällen Bargeld gestohlen

Mirow (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in 17252 Mirow vermehrt Diebstähle von Bargeld beim Campen. In einem weiteren Fall brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein.

Am 28.05.2022 nahmen die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz gleich drei Strafanzeigen zum Nachteil von Campern auf. Auf einem Campingplatz am Mirower See verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnwagen und einem Zelt und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Insgesamt wurden knapp 700 EUR gestohlen, Sachschaden ist nicht entstanden. In einem weiteren Fall bemerkten die Betroffenen gegen 03:30 Uhr des 28.05.2022 Geräusche in ihrem Wohnwagen. Nach ihren Angaben soll es sich um drei Personen gehandelt haben, die die weitere Tatausführung abbrachen und flüchteten. Es entstand kein Schaden.

Darüber hinaus kam es in der Gartenstraße in Mirow zu einem Einbruch in eine Haushälfte eines Doppelhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt und durchwühlten in der weiteren Folge die Räumlichkeiten. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 3500 EUR beziffert. Die Tatzeit lässt sich vom 26.05.2022, 19:00 Uhr bis 27.05.2022 19:00 Uhr eingrenzen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung am Tatort zugegen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Neustrelitz. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben und andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

