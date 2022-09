Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchter Tatverdächtiger dank Hinweisen ermittelt

Schwerte (ots)

Nachdem die Polizei seit Dienstag (20.09.2022) im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu einem bis dahin unbekannten Tatverdächtigen gebeten hat, konnte der Mann nun ermittelt werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 37-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits seit April 2022 eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßt.

Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Auf ihn kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu. Er ist dringend tatverdächtig, im Dezember 2021 den Versuch unternommen zu haben, mit einem Messer die Eingangstür eines Bürogebäudes in Schwerte aufzuhebeln.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten, die Bilder des Beschuldigten nicht mehr zu verwenden und zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell