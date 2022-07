POL-REK: 220729-2: Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Pulheim (ots) - Polizei sucht Zeugen In der Nacht zu Donnerstag (28. Juli) sind Unbekannte in das Haus einer Pulheimerin (54) eingebrochen. Laut ersten Ermittlungen sollen sich die Männer gegen 2 Uhr durch ein Kellerfenster Zugang zu dem Haus an der Lukasstraße verschafft haben. Als die Geschädigte Geräusche innerhalb des Hauses wahrgenommen habe, soll sie nachgeschaut und zwei 150 bis 160 Zentimeter große Männer in ...

