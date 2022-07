POL-REK: 220728-1: Anwohnerin begegnete Einbrechern im Hausflur

Hürth (ots) - In einem anderen Fall zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. Polizisten haben am Sonntag (24. Juli) in Hürth zwei Personen (33, 47) auf E-Scootern kontrolliert. In der Nacht fiel Beamten gegen 0.45 Uhr ein 33-Jähriger auf seinem Elektrokleinstfahrzeug auf. Die Polizisten hielten den Mann auf der Lindenstaße an. Ein im Rahmen der Kontrolle ...

mehr