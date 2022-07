Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220727-1: Verkehrsteilnehmer bei Unfällen schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Dienstagmittag (26. Juli) ein Fußgänger (23) schwer verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen war der Fahrer (49) eines Opels auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Zur gleichen Zeit soll sich der 23-Jährige auf der Fahrbahn befunden haben. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der Fußgänger die schweren Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Zeit der Unfallaufnahme sowie Rettungsarbeiten bis 13.30 Uhr.

Der Fahrer (68) eines Pedelecs wurde am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer (56) in Brühl schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Zweiradfahrer gegen 16.40 Uhr im Kreisverkehr der Stiftstraße und der Straße "Zum Sommersberg" unterwegs. Der 56-Jährige soll mit seinem Ford zeitgleich hinter dem Mann gefahren sein und aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Hinterrad des Radfahrers gestoßen sein. Der Pedelecfahrer sei gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Das Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

