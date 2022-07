Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220729-1: Dieseltreibstoff gestohlen - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine hat am Donnerstagmorgen (28. Juli) Anzeige erstattet. Unbekannte sollen in der Nacht zwischen 18.15 Uhr und 5.45 Uhr Diesel aus dem Tank der Zugmaschine entwendet haben. Der Zeuge hatte das Fahrzeug auf dem Heerweg in Kerpen während seiner Ruhezeit abgestellt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können und in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die Treibstoff abgefüllt haben. Hinweise reichen Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ein. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell