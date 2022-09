Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte/Werne/Unna - Drei Verkehrsunfälle unter Einfluss von Drogen und Alkohol fordern drei Verletzte am Wochenende

Schwerte/Werne/Unna (ots)

Die Polizei hat am zurückliegenden Wochenende drei Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol in Schwerte, Werne und Unna aufgenommen. Die Bilanz: drei Verletzte.

In Schwerte kam es am Samstag (24.09.2022) gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Schwerter befuhr mit seinem Motorroller die Hagener Straße in Richtung Schwerte und beabsichtigte den Kreisverkehr an der Ausfahrt Wannebachstraße zu verlassen. Vor ihm befand sich ein 45-jähriger Hagener auf einem Fahrrad. Weil der Motorroller plötzlich Probleme mit der Gasannahme hatte, schnellte der Roller vor und fuhr dem Fahrradfahrer auf. Beide stürzten zu Boden.

Der 45-jährige Hagener forderte den 53-jährigen Schwerter auf, weiterzufahren und bloß nicht die Polizei zu rufen - das tat dann aber eine Zeugin. Während sich der Rollerfahrer zunächst von der Unfallstelle entfernte, später aber eigenständig die Polizeiwache Schwerte aufsuchte, traf eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den Fahrradfahrer vor Ort an - er wurde bereits vom Rettungsdienst behandelt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, warum der 45-jährige Hagener keine Polizei wollte: Er stand unter Drogeneinfluss. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

In Werne verursachte ein 54-jähriger Werner am Sonntag (25.09.2022) gegen 0.50 Uhr einen Alleinunfall. Er befuhr mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Lippestraße in Richtung Am Fischerhof, als er mit dem Lenker seines Pedelec mit einer Straßenlaterne kollidierte und zu Fall kam.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung nahm bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Aus diesem Grund wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt - dieser ergab mehr als 1,7 Promille.

Der 54-jährige Werner wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach ambulanter Behandlung konnte der Leichtverletzte entlassen werden.

Ebenfalls ein Alleinunfall sorgte am Sonntag (25.09.2022) gegen 2.30 Uhr in Unna für einen Polizeieinsatz. Ein 52-jähriger Herner befuhr mit einem E-Bike die Bornekampstraße in Richtung Norden, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille.

Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

In allen drei Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell