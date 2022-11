FW-EN: Verkehrsunfall B483

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 16.10.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:45 Uhr in die Heimstraße alarmiert. In einem dortigen Übergangswohnheim hatte aufgrund eines angebrannten Essens ein Rauchmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde kontrolliert und der betroffene Raum gelüftet. Der Einsatz endete um 11:25 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

