POL-NE: Diebe stehlen grauen Nissan Micra

Neuss (ots) - Am Donnerstagabend (08.09) verletzte sich eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Neusserin mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr an der Further Straße / Wolberostraße. Sie beabsichtigte, diesen in Richtung Adolfstraße zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie dabei aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schlingern und stürzte. Die Dame erlitt ...

mehr