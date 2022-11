Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Einbruchsversuch gescheitert

Schwanau (ots)

Ein Einbruchsversuch in eine Erdgeschosswohnung in der Allmannweierer Hauptstraße ist am Donnerstag gescheitert. Ein bislang Unbekannter versuchte zwischen 14 Uhr und 19 Uhr die Wohnungseingangstür erfolglos aufzuhebeln. Aufbruchspuren deuteten auf das missglückte Vorhaben hin. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell