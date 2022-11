Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Toilette verwüstet

Gaggenau (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann soll am Donnerstagnachmittag die Bahnhofstoilette in der August-Schneider-Straße verwüstet haben. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und verständigte gegen 16:15 Uhr die Polizei. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau trafen vor Ort auf den 55-Jährigen, dessen Hände sowie das Pissoir und Waschbecken der Herrentoilette blutverschmiert waren. Der sich mutmaßlich in einen psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/wo

