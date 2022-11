POL-OG: Kippenheim - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Kippenheim - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Kippenheim

Am Donnerstagabend kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße zum Selzenweg zu einem Unfall. Kurz vor 19:30 Uhr bog eine 58-jährige Fahrradfahrerin in den Selzenweg ein. Zur gleichen Zeit wollte ein 75 Jahre alter Dacia-Fahrer nach rechts in die selbe Straße abbiegen. Im Zuge dessen kollidierte das Fahrrad mit dem Auto und die Frau stürzte. Der Autofahrer soll die Fahrradfahrerin aufgrund der schlechten Wetter- und Sichtverhältnisse nicht wahrgenommen haben. Die Citybike-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Ortenauklinikum Lahr gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bilanzieren den Gesamtschaden auf 350 Euro.

