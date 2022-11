Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kanister verloren, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Ein offensichtlich durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verloren gegangener blauer Benzinkanister, führte am Donnerstagabend auf der L87, in Höhe der Einfahrt zum Höhenweg, zu einem Unfall. Kurz vor 19 Uhr war eine 20-Jährige Ford-Fahrerin über den auf der Fahrbahn liegenden Kanister gefahren. Hierbei entstand an ihrem Auto ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Achern bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 07841 7066-0.

