POL-OG: Rheinmünster - In Wohnung eingebrochen

Baden-Baden (ots) - Bislang Unbekannten gelangten am Mittwoch in Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Anwesen in der Bauernfeldstraße. Nachdem es dem Unbekannten nicht gelang, sich durch Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu verschaffen, hebelte er ein Badfensters auf. Im Inneren durchsuchte der Dieb mehrere Räume und entwendete Schmuck in noch unbekannter Schadenshöhe. Er flüchtete mit dem Diebesgut und ...

mehr