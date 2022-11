Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bislang Unbekannten gelangten am Mittwoch in Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Anwesen in der Bauernfeldstraße. Nachdem es dem Unbekannten nicht gelang, sich durch Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zu verschaffen, hebelte er ein Badfensters auf. Im Inneren durchsuchte der Dieb mehrere Räume und entwendete Schmuck in noch unbekannter Schadenshöhe. Er flüchtete mit dem Diebesgut und entfernte sich in unbekannte Richtung. Trotz einer sofortigen Fahndung mehrere Polizeistreifen konnte der Einbrecher nicht ausfindig gemacht werden. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

