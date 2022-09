Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto angefahren und abgehauen (15.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in der Goethestraße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Chevrolet Orlando, der vor dem Haus Nummer 4 stand. Der Verursacher flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

