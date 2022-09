Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verunglückt (15.09.2022)

Dauchingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Trossingen und Dauchingen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und später im Krankenhaus verstorben. Ein 47-Jähriger kam aufgrund eines gesundheitlichen Problems mit einem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes geriet mit zwei Räder in eine Abwasserrinne und rollte, dadurch geführt, noch etwa 150 Meter weit. Mit nur geringen Beschädigungen blieb das Auto schließlich an einer Leitplanke stehen. Der bewusstlose Fahrer kam mit einem Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus, wo jedoch jede ärztliche Hilfe für ihn zu spät kam.

