LPI-J: Dealer gefasst

Weimar (ots) - In der Brennerstraße wurde in der zeit vom 25.08.2022, 19:00 Uhr bis zum 26.08.2022, 04:30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug ein ord- nungsgemäß geparkter Audi A3 im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

