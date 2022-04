Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Unfall (13.04.2022)

Singen (ots)

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Höristraße und Theodor-Hanloser-Straße passiert ist. Eine 19-jährige Scoda-Fahrerin war auf der Höristraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Theodor-Hanloser-Straße stieß der Scoda mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten Fiat eines 75 Jahre alten Mannes zusammen. Der Fiat wurde durch die Kollision nach rechts geschoben und landete in einem Vorgarten. Sowohl der 75-jährige Fiat-Fahrer als auch ein 83-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in eine Klinik. Die Insassen des Scoda blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den total demolierten Fiat, an dem Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand. Den Schaden am Scoda schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

