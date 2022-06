Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.6.2022 suchte ein 26-Jähriger gegen 9.40 Uhr die Polizei in Warendorf auf. Er war mit seinem Auto von Ostbevern nach Warendorf gefahren und wollte seinen Pkw wegen nicht eingetragener Felgen stilllegen lassen. Da bekannt war, dass der 26-Jährige sowohl am Donnerstag als auch am Freitag unter Drogeneinfluss Auto gefahren war, ließ ihn der sich kümmernde Polizist einen Drogenvortest durchführen. Auch dieser war positiv. Es folgte die nächste Blutprobe für den jungen Mann aus Ostbevern und ein weiterer Bericht an das Straßenverkehrsamt. Des Weiteren wurde noch ein Verfahren wegen der erloschenen Betriebserlaubnis hinsichtlich des Autos eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell