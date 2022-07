Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Männer nach Diebstahl gefasst

Gronau (ots)

Festnehmen konnte die Polizei in Gronau-Epe drei mutmaßliche Zigarettendiebe: Die Männer stehen in dem dringenden Verdacht, gemeinsam circa 200 Schachteln Zigaretten aus einem Verbrauchermarkt gestohlen zu haben. Das Geschehen spielte sich am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 16.50 Uhr in einem Geschäft an der Straße Auf der Sunhaar ab. Nach ersten Erkenntnissen lenkte ein Täter eine Mitarbeiterin ab, während die anderen beiden die Zigaretten entwendeten. Ein Mitarbeiter erkannte einen der Tatverdächtigen, der sich beim Eintreffen der Polizei noch in der Nähe aufhielt. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die weitere Fahndung führte schließlich dazu, dass sich wenig später auch die beiden anderen Tatverdächtigen in der Polizeiwache in Gronau wiederfanden. Sie kamen ins Gewahrsam. Bei ihnen handelt es sich um georgische Staatsbürger im Alter von 20, 26 und 28 Jahren. (to)

