Schermbeck (ots) - Am Mittwoch, 25.01.2023, kam es gegen 23.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mit knapp über 50 Bewohnern zu einer starken Rauchentwicklung. Das Haus liegt an der Straße Am alten Friedhof. Eine 36-jährige Bewohnerin des ersten Obergeschosses heizte den Ofen in ihrer Küche vor. Nach bisherigem Ermittlungsstand entstand hierbei die starke Rauchentwicklung. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ...

