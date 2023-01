Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Brand in Mehrfamilienhaus - keiner verletzt

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch, 25.01.2023, kam es gegen 23.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mit knapp über 50 Bewohnern zu einer starken Rauchentwicklung. Das Haus liegt an der Straße Am alten Friedhof.

Eine 36-jährige Bewohnerin des ersten Obergeschosses heizte den Ofen in ihrer Küche vor.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entstand hierbei die starke Rauchentwicklung.

Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuiert werden.

Die Wohnung im ersten Obergeschoss ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die 36-jährige Frau kam mit ihren zwei Kindern bei einer Freundin unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

