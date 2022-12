POL-HA: Fußgängerin von Auto angefahren und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag (22.12.2022) ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Peugeot über die Hochstraße in Richtung Konkordiastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den 7-jährigen Jungen, der die Straße an einem ...

mehr