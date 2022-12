Polizei Hagen

POL-HA: 7-jähriger Junge bei Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag (22.12.2022) ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Peugeot über die Hochstraße in Richtung Konkordiastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den 7-jährigen Jungen, der die Straße an einem dortigen Zebrastreifen schnell überqueren wollte. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in Begleitung seiner Mutter in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell