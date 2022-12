Polizei Hagen

POL-HA: Sohn verletzt seine Eltern bei häuslicher Gewalt

Hagen-Boele (ots)

Eine Frau aus Boele rief am Donnerstag (22.12.2022) in den frühen Morgenstunden die Polizei, nachdem ihr 29-jähriger Sohn sie sowie ihren Ehemann aggressiv anging. Der Mann verletzte seinen Vater auf unbekannte Weise an der Schulter, zog seine Mutter am Arm und schubste sie. Der Hagener wollte sich nach Eintreffen der Polizei nicht zu dem Vorfall äußern. Seine Eltern schilderten, dass es in den vergangenen Wochen immer wieder zu verbalen Streitigkeiten gekommen war. Der 29-Jährige wurde der Wohnung verwiesen. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er musste die Haustür- und Wohnungsschlüssel an seine Eltern übergeben. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell