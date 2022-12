Polizei Hagen

POL-HA: Täter nach versuchtem Handtaschenraub durch DNA-Spur ermittelt

Hagen-Mitte (ots)

Mit Pressemitteilung vom 08.07.2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5268429) hat die Hagener Polizei von einem versuchten Handtaschenraub in der Hochstraße berichtet und dazu aufgerufen, dass sich das Opfer - eine ältere Dame - bei der Polizei meldet. Zeugen haben den versuchten Überfall gesehen und der Polizei mitgeteilt. Erst einige Zeit nach der Tat meldete sich eine gehbehinderte 74-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass sie am Mittag des 07.07.2022 vor ihrem Wohnhaus von einem Unbekannten angegriffen wurde. Zeitgleich versuchte der Täter seinem Opfer die Handtasche zu entreißen. Hierbei konnte sich die Frau nur mit Müh und Not auf den Beinen halten. Herbeieilende Passanten haben sich in die Situation eingemischt, so dass der Täter letztlich von seinem Vorhaben abgelassen hat. Auf der Handtasche der Frau konnten Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 DNA-Spuren sichern. Eine Auswertung führte aktuell zu einem polizeibekannten 33-jährigen Tatverdächtigen aus Hagen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen nun gegen den Mann. (sch)

