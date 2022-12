Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Katalysator gestohlen

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren haben unbekannte Täter im südlichen Gewerbegebiet den Katalysator eines Autos abgebaut und gestohlen. Der Wagen, ein blauer Opel Astra, parkte am Mittwoch (14.12.22) zwischen 07.00 Uhr und 16.20 Uhr an der Perkinstraße in Höhe der Hausnummer 1 auf einem Firmenparkplatz. Die Polizei sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell