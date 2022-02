Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw nicht in Deutschland angemeldet

Northeim (ots)

Northeim, Tschaikowskistraße, Donnerstag, 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Strafverfahren gegen 25-Jährigen eingeleitet.

Der Polizei Northeim fiel am Donnerstag ein Pkw BMW mit ausländischen Kennzeichen auf. Während der Kontrolle konnten die Polizei ermitteln, dass der Halter des Pkw BMW schon über einen längeren Zeitraum in Deutschland lebt und gemeldet ist. Somit ist von einem regelmäßigen Standort des 25-Jährigen in Deutschland auszugehen.

Bisher hatte er den Pkw nicht in Deutschland ordnungsgemäß angemeldet, wozu er jedoch verpflichtet gewesen wäre.

Aufgrund dessen leitete die Polizei Northeim gegen den 25-jährigen Northeimer ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell