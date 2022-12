Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Metelen, Saerbeck, Betrüger erfolgreich

Hopsten, Metelen, Saerbeck (ots)

Erneut haben Betrüger im Kreis Steinfurt mit ihren Maschen Erfolg gehabt. Drei Personen zahlten jeweils vierstellige Summen an die Täter. In Hopsten erhielt am Mittwoch (14.12.) eine 68-Jährige eine SMS, die angeblich von ihrem Sohn stammte. Dieser teilte in der Nachricht seine "neue Handynummer" mit und bat kurz darauf die Frau, eine Überweisung für ihn zu tätigen. Die Frau zahlte die vierstellige Summe und wurde kurz darauf von ihrer Tochter darauf aufmerksam gemacht, dass es sich dabei um einen Betrug handelt. Ein 60-jähriger Metelener bekam am Mittwoch (14.12.) von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter einen Anruf. Dieser sagte ihm, dass Hacker Viren auf seinen Rechner gespielt haben. Um diese zu stoppen, benötigten sie einen Fernzugriff auf seinen Computer. Der Mann lud daraufhin zwei Programme auf seinen Rechner und teilte den Betrügern mehrere TAN Nummern zu seinem Online-Banking mit. Mit diesen tätigten die Täter mehrere Überweisungen, sodass dem Metelener ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden ist. In Saerbeck wurde eine 44-jährige Frau Ende November in den sozialen Medien auf eine Anzeige aufmerksam, die versprach, "deutsche Bürger mit der Börse reich" zu machen. Da sich die Anzeige auf eine deutsche Fernsehsendung bezog, glaubte die Frau der Anzeige und meldete sich mit ihren Daten dort an. Kurz darauf wurde sie von einem der Betrüger kontaktiert und gebeten, sich auf einer von ihm genannten Internetseite anzumelden und dort eine App runterzuladen. Danach meldete sich ein vermeintlicher Anlageberater nahezu täglich und führte im Beisein der Frau Transaktionen durch. Als die Frau nach angeblichen Kursgewinnen Anfang Dezember ihr Geld zurückhaben wollte, verlangten die Täter eine erneute Überweisung. Daraufhin informierte sich die Frau bei ihrer Bank und einem Rechtsanwalt. So flog der Betrug auf. Der Saerbeckerin ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals: Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie angerufen oder angeschrieben werden und Ihnen dabei etwas komisch vorkommt, beenden sie sofort den Kontakt zu diesen Personen und wenden Sie sich an Menschen, denen Sie vertrauen. Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

