POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt

Rheine (ots) - In Rheine sind an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Am Langobardenring zerstörten unbekannte Täter am Dienstag (13.12.22) zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr die hintere rechte Scheibe eines schwarzen BMWs. Das Lenkrad wurde ausgebaut und entwendet. An der Basilikastraße schlugen Unbekannte ebenfalls die Beifahrerscheibe eins schwarzen BMWs ein. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend ...

