Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autoscheiben eingeschlagen

Rheine (ots)

In Rheine sind an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Am Langobardenring zerstörten unbekannte Täter am Dienstag (13.12.22) zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr die hintere rechte Scheibe eines schwarzen BMWs. Das Lenkrad wurde ausgebaut und entwendet. An der Basilikastraße schlugen Unbekannte ebenfalls die Beifahrerscheibe eins schwarzen BMWs ein. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend (12.12.22), 21.45 Uhr und Dienstagmorgen (13.12.22), 07.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Wer kann Hinweise zu diesen Autoaufbrüchen geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell